Погода в Новосибирске на 7 августа 2022 года: нагрянут дожди с грозой

Погода в Новосибирске на 7 августа 2022 года порадует свежестью летнего дождя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Новосибирске на 7 августа 2022 года прогонит душный воздух из города. Время посидеть дома и отдохнуть от субботней жары, пока дождь выметает загрязнения из атмосферы.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, днем в воскресенье над Новосибирском будут сверкать молнии.

– Ночью без осадков, переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду, – передают синоптики.

Несмотря на осадки, погода порадует теплом: днем потеплеет от +25 до +27 градусов. Ночью столбик термометра будет держаться на отметке в 12-14 градусов тепла.

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