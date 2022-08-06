На выходных новосибирцев ожидают перепады температур от +9 до +29 градусов

В Новосибирске на выходных начались перепады температур. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирскую область на первых выходных августа ненадолго пришла жара. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром в субботу, 6 августа, было +9 градусов, днем пекло до +29, а к вечеру стало холоднее, до +12.

В воскресенье, 7 августа, новосибирцев ждут дожди и грозы. Ночь пройдет без осадков со средней температурой в 12-14 градусов тепла. Днем будет до +27 градусов.

Напомним, вдобавок к жаре небо над Новосибирском заволокло смогом. Загрязнение воздуха оценивают в 7 баллов из 10.

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