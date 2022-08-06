В новосибирский аэропорт «Толмачево» прилетел тяжелый турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей»

Тяжелый турбовинтовой самолет Ан-22 «Антей» прилетел в Новосибирск. Фото: Борис СЕМЕНОВ

В субботу, 6 августа, в новосибирский аэропорт «Толмачево» прилетел один из самых больших в мире турбовинтовых самолетов Ан-22 «Антей». Фото авиагиганта КП-Новосибирск предоставили местные жители.

Как рассказал КП-Новосибирск Егор Ребенок, он узнал про прилет «Антея» случайно. Выглянул в окно и увидел эту «махину» в небе.

- «Птичка» теперь довольно редкая, поскольку их два летающих осталось в РФ. Раньше RF-09309 имел необычный камуфлированный окрас, за что и получил прозвище «попугай». После ремонта лет пять назад он приобрел нынешний вид, - отметил сибиряк.

По словам мужчины, он не в первый раз вживую видит этот самолет.

- Впервые я к Ан-22 близко подошел в Иркутске. Это был 1991 год. Тогда я был сильно впечатлен. Когда года три назад в «Толмачево» сразу два «Антея» прилетело – было весьма необычно. Я сначала своим глазам не поверил, думал, что немного перегрелся. Оказалось – правда. Жаль, не было фотоаппарата с собой, - добавил Егор Ребенок. – Снимал я самолет на фотоаппарат Nikon.

Авиагигант во всей красе. Фото: Егор РЕБЕНОК

О встрече с авиагигантом также рассказал Борис Семенов.

- Эту махину я впервые снял еще в 1980 году, а после этого еще множество раз. Даже внутри был, - поделился с КП-Новосибирск мужчина.

Борис запечатлел Ан-22 на фотоаппарат Canon.

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