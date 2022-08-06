В Чанах под Новосибирском мужчина приставал к дорожным рабочим, пока не приехала полиция

Под Новосибирском мужчина мешал рабочим ремонтировать дорогу, пока не приехала полиция. Фото: ЧП Новосибирск.

В субботу, 6 августа, в поселке Чаны под Новосибирском общительный местный житель создал помеху для ремонта дорог. Он приставал к рабочим, уселся на прицеп спецтехники, куда грузили экскаватор, и попытался затеять драку. Об этом рассказали очевидцы в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Пыл хулигана остудили только сотрудники ДПС.

– При погрузке экскаватора на трал к мужикам подошел неадекватный мужчина и пытался устроить кулачный бой. Не добившись желаемого, дебошир уселся на трал и мешал водителю закрыть траки, – рассказали свидетели шоу.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области подчеркнули, что сотрудники ДПС сделали нарушителю замечание, пока патрулировали район.

– Полицейские предупредили гражданина о недопустимости нарушения общественного порядка. После чего мужчина прекратил свои действия. При этом сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало, – заявили в пресс-службе.

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