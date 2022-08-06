В Горном Алтае продают премиальный туркомплекс «Тэнери»

В Республике Алтай выставили на продажу туркомплекс «Тэнери». Фото: aelita.pro

В Республике Алтай выставили на продажу туркомплекс премиум-класса «Тэнери». Об этом сообщает «Толк».

Объявление разместил владелец компании «Алтайская элита недвижимость» Олег Гильгенберг. Туркомплекс продают за 590 миллионов рублей.

Комплекс запустили в 2015 году. Его сертифицировали на четыре звезды.

- Территория объекта составляет пять гектаров. Участок находится в собственности. На нем уже работают 11 коттеджей, четыре номера полулюкс, рассчитанных совокупно на 56 человек, - рассказали в публикации.

На территории можно найти тренажерный зал, бани, игровую комнату, конференц-зал и другие объекты. В планах построить еще 12 гостевых домов, бассейн, СПА-комплекс и различные спортсооружения.

Собственником туркомплекса является барнаульский предприниматель Акоп Гурдогланян. Он пояснил, что хочет продать свое «детище» из-за желания сконцентрироваться на развитии одного направления своего бизнеса. К слову, предприниматель занимается переработкой и продажей рыбы.

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