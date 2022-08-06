В Алтайском крае мужчина обратился в суд из-за условий в камере горсуда

Житель Бийска подал в суд из-за условий в камере городского суда. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Бийска подал в суд из-за ужасных, по его мнению, условий содержания в камере городского суда. Об этом пишет «Толк», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов Алтайского края.

Мужчина через суд решил добиться компенсации морального вреда.

- В качестве ответчиков он привлек МУ МВД России «Бийское», МВД России, ГУ МВД России по Алтайскому краю, Управление Судебного департамента в Алтайском крае, Минфин РФ и Судебный департамент при Верховном Суде РФ, - отметили в публикации.

По словам мужчины, в 2012 году его неоднократно помещали в камеры Бийского городского суда. Истец пожаловался на ужасные условия содержания в них. Якобы это нарушало его права и унижало человеческое достоинство.

- Суд не стал удовлетворять требования горожанина, так как бийчанин не предоставил никаких доказательств. Тогда мужчина подал апелляцию. В Алтайском краевом суде указали, что истец неверно истолковал нормы права. Таким образом, апелляция оставила решение без изменений, - пишет «Толк».

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