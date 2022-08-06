Худрук новосибирского театра кукол «Ожерелье» рассказал, какие цели стоят перед актерами

Худрук новосибирского театра кукол «Ожерелье» рассказал о главной цели своего клуба. Фото: Борис ЛАУШКИН

Художественный руководитель новосибирского театра кукол «Ожерелье» Борис Лаушкин рассказал о главных целях своего коллектива. Об этом пишет «ЧС-Инфо».

Театр существует на базе Областного центра социокультурной реабилитации инвалидов. Ему уже более 20 лет. В процессы создания постановок вовлечены люди с ограниченными возможностями. Актеры «Ожерелья» не имеют профессионального театрального образования, многие из них ни разу в жизни не стояли на сцене. В этом и особенность театра.

По словам Бориса Лаушкина, главная задача клуба в том, чтобы помогать другим.

- Помню, как мы отправились в первые гастроли. Нашими зрителями были социально незащищенные слои населения дети, взрослые люди с ограниченными возможностями, которым мы не только поднимали настроение своими выступлениями, но и показывали, что инвалидность не приговор, - говорит художественный руководитель.

А одну ситуацию сибиряк вспоминает до сих пор. Как-то раз театр приехал в отделение гематологии на ВАСХНиЛ. Актеры выступали перед детками, которые лежали под капельницами после химиотерапии.

- Когда мы начали концерт, глаза и у них заблестели, они так радовались спектаклю. А их родители плакали из-за того, что их дети снова могут смеяться. Это был такой заряд для нас, мы поняли, что вся наша работа не зря, - вспоминает Борис Лаушкин.

Интересно, что театр помогает не только окружающим, но и самим актерам. Окунувшись с головой в творческий процесс, они перестают думать об инвалидности и разных проблемах.

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