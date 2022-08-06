Пятерых пострадавших увезли в больницу после жесткого ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

Авария с 5 пострадавшими произошла на Бердском шоссе в Новосибирске. Фото: ГИБДД Новосибирска.

Днем в субботу, 6 августа, в Новосибирске произошло ДТП с пятью пострадавшими на Бердском шоссе. Об этом рассказали в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

32-летний водитель за рулем брендированного автомобиля Hyundai Solaris ехал в сторону Академгородка, и при повороте на улицу 1-я Механическая врезался в автомобиль Nissan Tilda, который двигался в противоположном направлении. Они столкнулись возле остановки «Поселок РМЗ». При этом водитель такси снес ограждение.

Машину, где пострадали двое взрослых и двое детей, увозит эвакуатор. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Пострадали 34-летний мужчина, который был за рулем Nissan Tilda, и его пассажиры: 36-летняя женщина и два мальчика 10 и 8 лет. Их и водителя такси увезли в больницу с травмами.

Информация о том, являются ли водитель и пассажиры Nissan Tilda семьей, уточняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о серьезных пробках, которые возникли из-за этого ДТП.

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