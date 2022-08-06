В Новосибирске ищут доноров крови для 5-летнего мальчика с гноем в костях

В Новосибирске ищут доноров для 5-летнего мальчика, больного остеомиелитом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске ищут доноров для пятилетнего Миши Лебедева, который находится в тяжелом состоянии в реанимации с острой формой остеомиелита. О помощи просит отец мальчика Алексей.

Остеомиелит – это тяжелая инфекция, которая поражает костный мозг и мягкие ткани.

В разговоре с КП-Новосибирск Алексей рассказал, что болезнь начала развиваться стремительно.

- У сына 30 июля поднялась температура. Мы с женой и подумать не могли, что это что-то серьезное. Три дня пытались сбить температуру – все безуспешно. Она поднималась до 38,6. Мы вызвали врача. Врач приехала, посмотрела сына. Никаких хрипов не услышала, симптомов простуды не обнаружила, - сообщил новосибирец. - Врач сказала сдать анализы в среду.

Спустя некоторое время родители заметили, что ребенок начал прихрамывать. Мише было больно наступать на ножку. Страшных мыслей по этому поводу у Алексея и его супруги не было, ведь маленькие дети очень подвижны и по неосторожности могут повредить себе что-то.

В назначенный день мальчика повезли сдавать кровь. К обеду у Миши снова поднялась высокая температура – до 39,5.

- Я не выдержал, позвонил в скорую. Медик, которая приехала на вызов, сказала, что сына необходимо перевести в инфекционную больницу в Мочище. Мы с женой приняли решение срочно вести туда Мишу. Нужно было выяснить, в чем причина такой высокой температуры. В Мочище у сына взяли все необходимые анализы на инфекции, - рассказал КП-Новосибирск Алексей.

Но у ребенка ничего не нашли. Тогда врач-инфекционист посоветовала обратиться в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи на Красном проспекте. Нужно было исключить проблемы с костями.

- Мы так и сделали. Вечером в четверг врачи сообщили нам, что есть подозрения на остеомиелит. У сына снова взяли анализы. Мишу отправили на операцию. Ему сделали прокол кости, чтобы посмотреть, есть ли внутри гной. В итоге диагноз подтвердился, - отметил отец мальчика. – Сейчас сын находится в тяжелом состоянии. Гной продолжает идти.

Сибиряк готов бороться за жизнь сынишки. Поэтому он просит всех неравнодушных сдать кровь для Миши.

Кровь можно сдать на улице Серафимовича 2/1, с понедельника по пятницу с 8:30 до 14:30. Врачи примут кровь любой группы, а ребенку по принципу замещения дадут ту, которая ему нужна.

При сдаче крови уточните адресата: «Для Лебедева Михаила, 5 лет».

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