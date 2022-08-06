Новосибирские рыбаки открыли сезон ловли раков

Новосибирские рыбаки открыли сезон раков. Фото: Сергей ЛУШКОВ.

В Новосибирской области стартовал сезон ловли раков. Рыбаки ловят их ночью с фонариком специальной «раковкой», в которую кладут хлеб, свежее мясо или чеснок. Дома раков отправляют прямиком в кастрюлю, где варят до покраснения.

– Начинается сезон ловли раков, пробный выезд удался, – поделился фотографиями улова рыбак Сергей Лушков.

Он отметил, что не рассчитывал на успех, но набрал целое ведро. В комментариях новосибирцы рассказали, что сейчас раков сложно найти, потому что на озерах сидят «умники с электроудочкой».

Удачным местом считают Сузунский район, но обычно про места обитания живности рыбаки не говорят, чтобы другие не выловили всю добычу в регионе.

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