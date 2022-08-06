Жительницу Новосибирска признали самой красивой замужней сибирячкой на конкурсе Миссис Россия – 2022

Маму двоих детей из Новосибирска признали самой красивой сибирячкой. Фото: ВКонтакте / natalikarolin.

Жительница Новосибирска Натали Каролин завоевала два титула на главном конкурсе красоты страны «Миссис Россия – 2022». Она получила звания «Миссис Сибири» и «Миссис поэзия». Всего в конкурсе участвовали 4 замужние женщины из Сибири.

– Сначала она получила титул «Миссис Новосибирск». Этот конкурс проводили онлайн. Девушки присылали видео, фотографии, был этап дефиле. Отправляли заявки, организаторы выбирали победителя, – рассказала КП-Новосибирск директор модельного агентства Global Russian Models Любовь Ухалова. – Натали очень целеустремленный человек. У нее сложная судьба, но она преодолела все трудности.

Новосибирская красавица Натали учит делать девочкам роскошные прически и растит двоих детей – 8-летнего Илью и 2-летнюю Алену. Малышка родилась недоношенной – всего 480 граммов, и едва умещалась в ладонях матери. Это оставило весомый след в жизни конкурсантки.

– По средам я гуляю в парке на набережной и, проходя мимо кофейни, я отказываюсь от любимого орехового рафа, а эти деньги перевожу в фонд помощи, – рассказывает Натали на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На одном из этапов конкурса Натали Каролин впервые в жизни написала стихи – и победила. Стихотворение было про ее дочь, и члены жюри прочувствовали всю любовь и волнение матери.

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