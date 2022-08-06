«Там очки и мышеловка!»: орнитолог из Новосибирска показала необычное содержимое орлиного гнезда

Орнитолог из Новосибирска показала орлиные гнезда. Фото: Елена ШНАЙДЕР
Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер поделилась фотографиями орлиного гнезда. Снимки она опубликовала в своем Телеграм-канале «Экспедиционные картинки».
Елена запечатлела орлицу, сидящую в гнезде вместе с подросшим орленком.
Во время съемки орнитолог использовала специальную увеличительную трубу для наблюдения за птицами. Сибирячка продемонстрировала, как выглядит этот прибор.
- Вот мы с трубой, а в руке у меня специальная «вундервафля», чтобы крепить к трубе мобильный телефон, - рассказала Елена Шнайдер.
Также она показала еще одно гнездо с орленком. Его содержимое оказалось достаточно необычным. На ветках можно увидеть ярко-зеленые строительные очки и мышеловку.
- Чего только не встретишь в гнездах у орлов! Родители этого орленка меня очень порадовали. В гнезде строительные очки и деревянная мышеловка, - поделилась с подписчиками Елена.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер