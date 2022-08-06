«Там очки и мышеловка!»: орнитолог из Новосибирска показала необычное содержимое орлиного гнезда

Орнитолог из Новосибирска показала орлиные гнезда. Фото: Елена ШНАЙДЕР

Орнитолог из Новосибирска Елена Шнайдер поделилась фотографиями орлиного гнезда. Снимки она опубликовала в своем Телеграм-канале «Экспедиционные картинки».

Елена запечатлела орлицу, сидящую в гнезде вместе с подросшим орленком.

Во время съемки орнитолог использовала специальную увеличительную трубу для наблюдения за птицами. Сибирячка продемонстрировала, как выглядит этот прибор.

- Вот мы с трубой, а в руке у меня специальная «вундервафля», чтобы крепить к трубе мобильный телефон, - рассказала Елена Шнайдер.

Также она показала еще одно гнездо с орленком. Его содержимое оказалось достаточно необычным. На ветках можно увидеть ярко-зеленые строительные очки и мышеловку.

- Чего только не встретишь в гнездах у орлов! Родители этого орленка меня очень порадовали. В гнезде строительные очки и деревянная мышеловка, - поделилась с подписчиками Елена.

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