В Новосибирске девушка похитила со счета знакомого 13 тысяч рублей

В Новосибирске девушка похитила с банковской карты знакомого более 13 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 20-летняя девушка похитила с банковской карты знакомого более 13 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по НСО.

19 июля в полицию обратился новосибирец. Он сообщил, что с его счета при невыясненных обстоятельствах пропали деньги – 13 тысяч 400 рублей.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемую. Ей оказалась 20-летняя жительница Алтайского края, которая временно проживает в Новосибирске.

- Подозреваемая и потерпевший познакомились в одном из развлекательных заведений. После девушка поехала в гости к новому знакомому. Улучив момент, она завладела мобильным телефоном новосибирца, после чего через приложение похитила с его счета денежные средства в размере 13400 рублей, - рассказали в МВД.

После этого девушка покинула квартиру. Похищенные средства она потратила на себя.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 158 УК РФ «Кража», - добавили в публикации.

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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