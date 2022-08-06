Двое пьяных грабителей вырвали из рук девушки сумку с деньгами в военном городке Новосибирска

В Новосибирске грабителей задержали по горячим следам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске полицейские поймали грабителей-рецидивистов, которые вырвали у 24-летней девушки сумку с деньгами. Внутри было 45 тысяч рублей. В субботу, 6 августа, об этом рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Инцидент произошел днем в четверг, 4 августа, на улице Территория 17 Военного городка, пока девушка шла в гости к подруге. Навстречу шли пьяные парни. Они вырвали сумку у нее из рук и сбежали, а затем потратили все деньги.

Полицейские по горячим следам поймали грабителей. Оказалось, что эти двое мужчин 30 и 34 лет ранее были судимы за кражу.

По факту грабежа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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