В Новосибирской области мужчина похитил из кассы магазина 12 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Быково Новосибирского района неизвестный мужчина открыто похитил из кассы местного магазина 12 тысяч рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 5 августа. В полицию обратилась продавец этого магазина.

Мужчина попытался скрыться, но у него не получилось. На его пути встали местные жители.

- Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции задержали подозреваемого. Мужчина не успел скрыться – до приезда правоохранителей его удерживали местные жители, - сообщили в МВД.

Подозреваемым оказался безработный 36-летний новосибирец. Ранее он не был судим.

- Похищенное изъяли и возвратили владельцу магазина. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», - уточнили в ГУ МВД России по НСО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber