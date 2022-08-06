Жительница Новосибирска просит спасти дедушку, затравленного соседкой по коммуналке

81-летний пенсионер пытается продать комнату, лишь бы съехать от соседки. Фото: Предоставлено очевидцами

Сибирячка просит помочь одинокому 81-летнему пенсионеру, который мечтает съехать из коммуналки. Несколько дней назад девушка пришла покупать комнату в микрорайоне Подгорный, 30.

- Дедушка полтора часа сидел и ждал меня с риэлтором на лавочке. Мы зашли в квартиру – у него в комнате бедно, обшарпанные стены, хлам и нет кровати: спит на полу. Соседка по квартире сразу закатила скандал, оказалось – не пускает его на кухню. Дедушка питается всухомятку, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

По словам девушки, 81-летний пенсионер пытается продать комнату через агентство, а соседка мешает этому. Она является собственницей одной из комнат и тихий безобидный сосед ей удобен. Кроме того, выживает самого деда, за которого некому заступиться.

- Человека прижимают, унижают, не дают спокойно проводить последние годы жизни. Живет в собачьих условиях. Надо выяснить, есть ли у него дети и внуки, хоть какие-то родственники, – уверена сибирячка - Что он дальше планирует после продажи комнаты, ведь деньги будут небольшие совсем. Как он вообще до жизни такой дожил.

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