Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 6:46

Сроки сбора ягод и орехов назвали в Минприроды Новосибирской области

Их можно собирать только в определенные даты, чтобы не истощить лесные запасы
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Минприроды региона озвучили разрешенные сроки сбора ягоды и орехов.

В Минприроды региона озвучили разрешенные сроки сбора ягоды и орехов.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Минприроды Новосибирской области рассказали, когда можно будет идти в лес за клюквой, брусникой и кедровыми орехами.

С 26 августа во всех лесах региона, кроме лесосеменных плантаций, официально разрешат собирать кедровые орехи. Только с 19 августа открывается сбор брусники, а с 9 сентября уже можно будет собирать клюкву.

Егеря будут патрулировать места, где растут ягоды и орехи, чтобы проконтролировать сбор.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об учительнице, которая собрала 33 литра брусники в лесу за городом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber