Сроки сбора ягод и орехов назвали в Минприроды Новосибирской области

В Минприроды региона озвучили разрешенные сроки сбора ягоды и орехов.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
В Минприроды Новосибирской области рассказали, когда можно будет идти в лес за клюквой, брусникой и кедровыми орехами.
С 26 августа во всех лесах региона, кроме лесосеменных плантаций, официально разрешат собирать кедровые орехи. Только с 19 августа открывается сбор брусники, а с 9 сентября уже можно будет собирать клюкву.
Егеря будут патрулировать места, где растут ягоды и орехи, чтобы проконтролировать сбор.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об учительнице, которая собрала 33 литра брусники в лесу за городом.
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