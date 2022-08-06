Сроки сбора ягод и орехов назвали в Минприроды Новосибирской области

В Минприроды региона озвучили разрешенные сроки сбора ягоды и орехов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Минприроды Новосибирской области рассказали, когда можно будет идти в лес за клюквой, брусникой и кедровыми орехами.

С 26 августа во всех лесах региона, кроме лесосеменных плантаций, официально разрешат собирать кедровые орехи. Только с 19 августа открывается сбор брусники, а с 9 сентября уже можно будет собирать клюкву.

Егеря будут патрулировать места, где растут ягоды и орехи, чтобы проконтролировать сбор.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала об учительнице, которая собрала 33 литра брусники в лесу за городом.

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