В Новосибирске нанесли разметку для парковки самокатов

В Новосибирске начали наносить разметку для парковки самокатов. Фото: Whoosh

В Новосибирске начали наносить разметку для парковки самокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Whoosh.

Как рассказали в кикшеринговой компании, разметка официально согласована – ее наносят в рамках действующего соглашения с городом.

- На первом этапе разметка появилась на улицах Советская, Урицкого, Дуси Ковальчук, Нарымской и Вокзальная магистраль. В дальнейшем практика распространится и на остальные районы города, - пояснили в пресс-службе.

Площадь парковки составляет два метра квадратных. На ней можно поставить до шести электросамокатов.

Найти парковочные места несложно. Это нарисованный на асфальте белый прямоугольник со сглаженными углами, внутри которого изображен самокат.

Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирских водителей самокатов предупредили о штрафах за езду вдвоем.

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