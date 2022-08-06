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Общество6 августа 2022 5:54

Водители большегрузов в Новосибирске получили штрафы на 15,5 миллионов рублей за проезд по дамбе ГЭС

Движение грузовиков там запрещено
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске выписали штрафы на сумму больше 15 миллионов рублей водителям большегрузов за проезд по дамбе ГЭС.

В Новосибирске выписали штрафы на сумму больше 15 миллионов рублей водителям большегрузов за проезд по дамбе ГЭС.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске водителям большегрузов выписали штрафы на 15,5 миллионов рублей за проезд по дамбе ГЭС. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров со ссылкой на ответ из Минтранса Новосибирской области.

– В 2022 году (по 03 августа) вынесено постановлений почти на 15,5 миллионов рублей. Оплаченные штрафы идут в бюджет области, – сообщил депутат.

Движение грузовиков по дамбе, соединяющей Шлюз с ОбьГЭСом, запрещено. Водителям нужно делать большой крюк через Бугринский мост.

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