В Коченевском районе Новосибирской области приглашают на родину мамонта и в музей космоса

В Новосибирской области можно съездить на родину мамонтов и посетить музей космонавтики. Фото: Ведомости НСО.

В Коченевском районе в 1940 году местные мальчишки нашли в селе Вахрушево рог. Приехали археологи, начались раскопки. Оказалось, что ребята нашли бивень мамонта. Затем специалисты откопали и остальной скелет. Об этом сообщают «Ведомости НСО».

Это второй полный скелет самки мамонта в России. Оешского мамонта с берега реки Оеш назвали Матильдой. Ее перевезли на хранение в Новосибирск, в отдел природы краеведческого музея.

В самом Коченево можно посетить Музей истории авиации и космонавтики имени Германа Титова. Залы посвящены реактивной авиации и покорению космоса.

Еще одна достопримечательность посёлка — водонапорная башня на станции 1897 года. В местном краеведческом музее посетителям рассказывают о первых поселенцах, какими инструментами добывали хлеб и что составляло их духовную жизнь.

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