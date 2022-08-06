Новосибирск вошел в топ-10 лучших городов России для поиска невесты

Новосибирск занял 10-е место в рейтинге городов с самыми перспективными невестами.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Россиянам перечислили города с самыми перспективными невестами. По данным сервиса «Работа.ру», Новосибирск расположился на 10-й строчке.
За то, что в столице Сибири живут лучшие невесты, проголосовали 15% опрошенных.
На первом месте оказалась Москва. 37% респондентов считают, что у столичных девушек больше возможностей для личностного и карьерного роста. Второе место занял Санкт-Петербург (30%), а третье – Краснодар (29%).
Сочи и Казань попали на пятую строчку рейтинга. За них отдали голоса по 27% участников опроса.
На шестом месте оказался Екатеринбург (24%). Следом идут Ростов-на-Дону (20%), Самара (18%) и Калининград (18%).
Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирск попал в десятку городов с самыми богатыми женихами.
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