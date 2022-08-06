В Новосибирске водитель «Тойоты» насмерть сбил 25-летнюю девушку

В Новосибирске иномарка насмерть сбила девушку. Фото: ГИБДД Новосибирска

В ночь на субботу, 6 августа, в Новосибирске произошло ДТП со смертельным исходом. Иномарка сбила переходившую дорогу в неположенном месте 25-летнюю девушку, рассказали в ГИБДД.

Трагедия произошла на территории Центрального района в полпервого ночи.

- Водитель (мужчина) 1994 года рождения, управляя автомобилем Toyota Altezza, двигался по улице Ипподромская со стороны улицы Писарева в сторону улицы Кропоткина. В пути следования напротив дома 40 по улице Ипподромская он совершил наезд на пешехода, - рассказали в Госавтоинспекции.

Девушка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Она пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

- В результате ДТП девушка получила травмы, не совместимые с жизнью, - отметили в ГИБДД.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Она устанавливала обстоятельства произошедшего.

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