Новосибирские блогеры побывали на стройке новой станции метро «Спортивная»

Новосибирские блогеры оценили новую станцию метро. Фото: СпецТрансСтрой.

Новосибирских блогеров провели на стройку новой станции метро «Спортивная». Им показали, как работают специалисты, и даже самим разрешили оставить след в истории станции. Об этом рассказали в пресс-службе компании «СпецТрансСтрой».

– Я побывала на стройке века новой станции и все видела своими глазами, и даже приложила руку к украшению новой станции! Лично заложила плитку в главном холле, на входе в станцию, – рассказала на своей странице одна из блогеров Ксения Каманова.

Молодые контентмейкеры снимали работу строителей. Фото: СпецТрансСтрой.

«Спортивная» с раздвижными дверями, спортсменами на стенах и теплыми платформами сможет каждый день перевозить до 26 тысяч пассажиров в день. Строительство завершат уже к осени 2022 года.

Напомним, знаменитая певица Ольга Бузова тоже отметила «Спортивную» у себя в соцсетях.

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