В Новосибирской области сработавший пожарный извещатель спас дом многодетной семьи

Пожарный извещатель спас дом многодетной семьи из Новосибирской области. Фото: Сергей ГАПОН

В Колыванском районе Новосибирской области произошло задымление в частном доме, в котором проживает многодетная семья. Однако благодаря сработавшему пожарному извещателю удалось спасти жилье и имущество сибиряков.

Как рассказали в группе «МЧС России Новосибирская область» «ВКонтакте», инцидент произошел 4 августа в районном поселке Колывань. Из-за задымления в доме сработал автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) с GSM-модулем.

- Пожарно-спасательные подразделения МЧС России среагировали на сигнал, который автоматически передал оборудованный в частном доме пожарный извещатель с GSM-модулем. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения внутри дома происходило горение, - отметили в публикации.

Выяснилось, что в этом доме проживает многодетная семья – родители и трое детей 7, 14 и 17 лет. На момент происшествия их внутри не было.

- Возгорание началось на площади один метр квадратный. В результате пожара в комнате огонь повредил утюг, гладильную доску и домашние вещи, - рассказали в МЧС. – На месте работали девять человек и две единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за включенного утюга.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском многодетная семья едва не погибла в пожаре.

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