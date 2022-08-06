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Происшествия6 августа 2022 2:44

В Новосибирской области сработавший пожарный извещатель спас дом многодетной семьи

На место оперативно прибыли пожарные
Анастасия ХРОМЫХ
Пожарный извещатель спас дом многодетной семьи из Новосибирской области.

Пожарный извещатель спас дом многодетной семьи из Новосибирской области.

Фото: Сергей ГАПОН

В Колыванском районе Новосибирской области произошло задымление в частном доме, в котором проживает многодетная семья. Однако благодаря сработавшему пожарному извещателю удалось спасти жилье и имущество сибиряков.

Как рассказали в группе «МЧС России Новосибирская область» «ВКонтакте», инцидент произошел 4 августа в районном поселке Колывань. Из-за задымления в доме сработал автономный дымовой пожарный извещатель (АДПИ) с GSM-модулем.

- Пожарно-спасательные подразделения МЧС России среагировали на сигнал, который автоматически передал оборудованный в частном доме пожарный извещатель с GSM-модулем. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения внутри дома происходило горение, - отметили в публикации.

Выяснилось, что в этом доме проживает многодетная семья – родители и трое детей 7, 14 и 17 лет. На момент происшествия их внутри не было.

- Возгорание началось на площади один метр квадратный. В результате пожара в комнате огонь повредил утюг, гладильную доску и домашние вещи, - рассказали в МЧС. – На месте работали девять человек и две единицы техники.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за включенного утюга.

Ранее КП-Новосибирск писала, что под Новосибирском многодетная семья едва не погибла в пожаре.

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