Видео смертельного ДТП в центре Новосибирска, где погибла 16-летняя девушка, показали в СК

Видео жуткой аварии с погибшей 16-летней девочкой показали в СК. Фото: стоп-кадры.

В Новосибирске в ночь на 14 июля 16-летняя девочка разбилась в ДТП в такси. В следственном управлении СК России по Новосибирской области показали жуткие кадры этой аварии.

Напомним, водитель Hyundai Solaris столкнулся с другим автомобилем на перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской. Мужчина ехал по второстепенной дороге и вылетел прямо на Nissan Avenir. Машины врезались друг в друга на полной скорости. Разлетелись детали, автомобиль снес фонарный столб.

За рулем такси сидел 20-летний парень под наркотиками. Он около месяца лежал в больнице, поэтому его арестовали только сейчас.

Водителя будут судить по статье о нарушении ПДД, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Максимальный срок, который может получить 20-летний таксист – до 12 лет лишения свободы.

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