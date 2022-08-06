В Новосибирске арестовали директора строительной компании «Корпорация Елка» Кирилла Ивантеева

В Новосибирске арестовали бизнесмена Ивантеева.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске арестовали бизнесмена Кирилла Ивантеева, директора строительной компании «Корпорация Елка». По информации Центрального районного суда, мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ в мошенничестве.
– Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 05.08.2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ивантееву К.С., – рассказали в Центральном районном суде.
Данная часть статьи говорит о том, что Ивантеев мог провернуть сделку, лишив другого человека права на жилое помещение. Бизнесмена арестовали на месяц и 28 суток. Под стражей он пробудет до 1 октября.
Максимальный срок, который может грозить Ивантееву – до 10 лет лишения свободы с крупным штрафом. Постановление еще не вступило в законную силу.
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