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Происшествия5 августа 2022 12:40

В Новосибирске арестован экс-руководитель бюро медико-социальной экспертизы

Он проведет в СИЗО до 1 октября
Надежда КАСЬЯНОВА
Экс-руководитель проведет под арестом до 1 октября.

Экс-руководитель проведет под арестом до 1 октября.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Центральный районный суд арестовал экс-руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области. Его обвиняют по статье 159 УК РФ за мошенничество с использованием служебного положения.

— В СИЗО обвиняемый проведет 1 месяц и 29 суток — до 1 октября 2022 года, — пояснили в суде.

Аналогичный срок в СИЗО проведет другой фигурант дела. Его также обвиняют в мошенничестве, но уже в особо крупном размере.

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