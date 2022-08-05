В ГИБДД рассказали подробности ДТП с военной машиной на трассе Барнаул-Новосибирск

В ГИБДД по Алтайскому краю рассказали подробности ДТП с военной машиной на трассе «Барнаул-Новосибирск». Фото: Инцидент Барнаул

В ГИБДД по Алтайскому краю рассказали подробности ДТП с военной машиной на трассе «Барнаул-Новосибирск». Напомним, авария случилась в среду, 3 августа.

— Предварительно установлено, что 28-летний водитель автомобиля «Порше-Кайен» ехал со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и нарушил дистанцию ехавшего впереди автомобиля ВАЗ-2107, за рулем которого был 36-летний водитель, и столкнулся с ним, — сообщили в ГУ МВД по НСО.

От удара с «Кайеном» автомобиль ВАЗ отбросило на специализированные военный учебный автомобиль СКШ «МАЗ-7917», которые ехал по правой полосе в ту же сторону.

В аварии пострадали три человека: водитель «Кайена» и две пассажирки ВАЗа — 62 и 33 лет. На месте работали сотрудники ГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На трассе Барнаул-Новосибирск произошла авария с участием военной машины

Это стало причиной серьезной пробки (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер