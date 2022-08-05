В Новосибирске в ДТП с автобусом пострадала 5-летняя девочка

В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автобуса. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске Mazda врезалась в пассажирский автобус. Не обошлось без пострадавших. 5-летняя пассажирка автобуса расшибла лоб. Произошла аварии днем в пятницу, 5 августа.

— 34-летний водитель за рулем автомобиля Mazda 3 по улице Большевистская и напротив дома №7 врезался в пассажирский автобус «НЕФАЗ». Причиной аварии стало то, что водитель иномарки при перестроении не убедился в безопасности манёвра, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадала 5-летняя пассажирка автобуса. Предварительно девочка расшибла лоб. Ее доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер