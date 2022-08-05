В Новосибирске арестовали таксиста после ДТП, в котором погибла 16-летняя школьница

16-летняя девочка погибла на месте. Фото: ГИБДД по Новосибирску/АСТ-54

Таксиста, устроившего массовое ДТП в центре Новосибирска, отправили в СИЗО. Напомним, что произошла страшная авария ночью 14 июля. 20-летний водитель такси вез трех несовершеннолетних пассажиров. На перекрестке улиц Орджоникидзе и Каменской он на полной скорости влетел в «Nissan Avenir».

— Обвиняемый двигался по второстепенной дороге. Перед перекрестком он не учел движущегося по главной дороге автомобиля «Nissan Avenir», не уступил ему дорогу и врезался в него, — рассказали в региональном Следственном комитете.

В аварии пострадал сам водитель такси, получивший тяжелую черепно-мозговую травму, и два его несовершеннолетних пассажира.17-летний парень получил значительные травмы, но выжил, а вот 16-летняя девушка умерла на месте.

Долгое время водитель проходил лечение в больнице. Как только оно закончилось, ему предъявили обвинение по статье 264 УК РФ за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, и арестовали.

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