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Общество5 августа 2022 11:28

В Новосибирске начали благоустраивать Монумент Славы первомайцам, погибшим в ВОВ

Запланирован ремонт самого памятника и покрытия дорожно-тропиночной сети
Анастасия ХРОМЫХ
В Первомайском районе Новосибирска благоустраивают Монумент Славы. Фото: Зеленый Новосибирск

В Первомайском районе Новосибирска благоустраивают Монумент Славы. Фото: Зеленый Новосибирск

Монумент Славы первомайцам, погибшим в Великой Отечественной войне, начали благоустраивать в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии.

Монумент находится на улице Тельмана в Первомайском районе.

- В планах отремонтировать сам Монумент. Необходимо восстановить пилоны и площадки, декоративные панно и звезду Вечного огня, - рассказали в мэрии.

Также запланирован ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети.

- Кроме того, нужно отреконструировать систему освещения и устроить газон, - добавили на сайте.

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