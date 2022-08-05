В Новосибирске начали благоустраивать Монумент Славы первомайцам, погибшим в ВОВ

В Первомайском районе Новосибирска благоустраивают Монумент Славы. Фото: Зеленый Новосибирск
Монумент Славы первомайцам, погибшим в Великой Отечественной войне, начали благоустраивать в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии.
Монумент находится на улице Тельмана в Первомайском районе.
- В планах отремонтировать сам Монумент. Необходимо восстановить пилоны и площадки, декоративные панно и звезду Вечного огня, - рассказали в мэрии.
Также запланирован ремонт покрытия дорожно-тропиночной сети.
- Кроме того, нужно отреконструировать систему освещения и устроить газон, - добавили на сайте.
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