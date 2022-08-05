122 человека заболели коронавирусом за сутки в Новосибирской области

122 человека заболели коронавирусом за сутки.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Новосибирской области стали чаще заболевать ковидом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За последние сутки прибавилось 122 заболевших коронавирусом, из них 11 детей.
– Умерший от COVID-19 за прошедший день один – скончался 68-летний мужчина. В отделениях реанимации находятся 15 человек. На ИВЛ – 5 пациентов, – сообщают в оперштабе.
Выздоровевших меньше, чем заболевших – 204 человека за день.
Всего в больницах региона с коронавирусом и подозрением на него лежат 290 пациентов, из них 34 ребенка.
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