Жителям Новосибирска пообещали грозу и теплые ночи на выходных

Новосибирцев ждут гроза и теплые ночи на выходных. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирцев ждут гроза и теплые ночи на выходных. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В город снова придет жара. Днем воздух прогреется до 27 градусов.

- В субботу, 6 августа, ночью 10-12 градусов, а днем – 25-27. Осадки не ожидаются. В воскресенье ночная температура будет 12-14 градусов, дневная – 25-27, - сообщили в Гидрометцентре.

Дежурный синоптик отметила, что 7 августа возможен кратковременный дождь, а также гроза.

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