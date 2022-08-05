Жителям Новосибирска пообещали грозу и теплые ночи на выходных

Новосибирцев ждут гроза и теплые ночи на выходных.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Новосибирцев ждут гроза и теплые ночи на выходных. Об этом КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
В город снова придет жара. Днем воздух прогреется до 27 градусов.
- В субботу, 6 августа, ночью 10-12 градусов, а днем – 25-27. Осадки не ожидаются. В воскресенье ночная температура будет 12-14 градусов, дневная – 25-27, - сообщили в Гидрометцентре.
Дежурный синоптик отметила, что 7 августа возможен кратковременный дождь, а также гроза.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер