Учительница собрала 33 литра брусники в лесу под Новосибирском

Летом учитель подрабатывает сбором ягод, собирая рекордные 100 литров. Фото: Предоставлено Еленой Ефимкиной

Новосибирская учительница Елена Ефимкина собрала 11 трехлитровых ведер брусники в лесу под Новосибирском. На это у нее ушло три дня:

- Я работаю учителем в школе, зарплаты у нас невысокие, поэтому летом подработать самое то. Собираю всегда в Караканском бору со стороны Завьялово, на своих «заветных» местах. 33 литра брусники я собрала за три дня вдвоем с мужем. Ездим 3-4 раза в неделю, тратим по три часа, - рассказала Елена Ефимкина КП-Новосибирск.- В этом сезоне планирую набрать за 100 литров. До сентября... Хочу рекорд. Пока у меня рекорд 103 литра брусники за три недели с перерывом в 2 дня.

Девушка ездит на тихую охоту вместе с мужем. Фото: Предоставлено Еленой Ефимкиной

Учитель Елена уже поставила свой рекорд по полевой клубнике – за лето собрала 103 литра ягоды. За 4 часа девушка собирает порядка 14 литров. Часть ягоды идет на продажу, часть в заморозку, остальное родственникам, а также на джемы и варенье.

- Ягода лесная клубника, она же полевая клубника, нынче рано пошла и уже отошла. Ее собирала с 27 июня по 12 июля, через день в Искитимском районе. Чернику собирала с 28 июля по 3 августа в Караканском бору, бруснику начала собрать с 28 июля. Планирую сбор по сентябрь, пока не наберу больше ста литров, - говорит Елена Ефимкина.

Учитель уже сделала рекорд по сбору клубники. Фото: Предоставлено Еленой Ефимкиной

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