Губернатор Андрей Травников оценил развитие Новосибирского агрокомплекса в условиях санкций

С начала года было приобретено 1640 единиц сельхозтехники. Фото: Правительство НСО

Новосибирские предприятия наращивают объёмы и виды производимой сельскохозяйственной техники. Оборудование, которое раньше покупали за рубежом, сегодня начинают производить и в нашем регионе. Образцы техники, биопрепаратов, семян, произведенных в Новосибирской области и других российских регионах, сегодня представлены на масштабной выставке, которая проходит в рамках «Дня поля-2022».

Губернатор Андрей Травников осмотрел сельскохозяйственную выставку, на которой в этом году свою продукцию демонстрировали около 90 предприятий и организаций. Многую технику можно было увидеть непосредственно в работе: участники мероприятия смогли оценить скорость и качество работы, функциональные особенности комбайнов, дискаторов и культиваторов почвы, ликвилайзеров, косилок, пресс-подборщиков.

Вопреки санкциям при финансовой поддержке со стороны Правительства Новосибирской области новосибирские сельхозпредприятия сохраняют темпы развития, внедрения новых технологий в производство, технического переоснащения. С начала года уже приобретено 1640 единиц сельхозтехники. Активно внедряют и цифровые технологии, покупают самую современную, актуальную технику с цифровыми системами управления. Это позволяет сократить срок полевых работ, снизить затраты на производство, а значит и себестоимость продукции, повысить урожайность.

— Тот тренд, который мы взяли несколько лет назад — уделять внимание не только объёму производства и сохранению предприятий, но и повышению их самостоятельности за счёт роста производительности, эффективности — себя оправдал. В любой тяжелый год — вне зависимости от причины трудностей: будь то погода, капризы рынка или санкции — именно такая хорошая технологическая основа помогает нашим аграриям все эти трудности преодолеть и выйти даже с выигрышем, с прибылью, — подчеркнул Губернатор.

Нынешний год поставил перед регионом, перед новосибирскими аграриями новую важную задачу — увеличение доли собственного производства. Всего за несколько месяцев не только местные машиностроители, но и предприятия другого профиля, в том числе некоторые сельхозпредприятия, оперативно освоили производство сельхозтехники, оборудования для животноводческих ферм, которое раньше закупали за рубежом.

— Прошло два-четыре месяца, многое производится не просто в России — в Новосибирской области, — отметил Андрей Травников.

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