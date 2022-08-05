Современный мусороперерабатывающий комплекс поможет развитию территории в Верх-Туле. Фото: правительство НСО.

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в селе Верх-Тула обсудил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов с депутатами Верх-Тулинского сельского совета. Известно, что преимущества строительства нового комплекса будут использованы для развития территории всего населенного пункта.

- Левобережный мусороперерабатывающий комплекс, планируемый на территории Верх-Тулинского сельского совета, станет альтернативой Левобережному (Хилокскому) полигону, который планируется закрыть на рекультивацию. Новый комплекс будет представлять собой большой высокотехнологичный завод, в котором весь поступающий мусор будет сортироваться, а около 50% должно перерабатываться, – подчеркнул министр Денис Архипов.

В правительстве Новосибирской области рассказали, что комплекс оснастят современной линией сортировки. Она позволит отбирать из мусора полезные фракции – стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Они будут отправлены на переработку. Органические отходы, включающие остатки пищи, древесные отходы, легкую бумагу, будут перерабатываться в цехах компостирования. Эти цеха оборудуют системой дегазации, которая эффективно устраняет запахи. Переработка органических отходов также снизит риски возгораний отходов, привлечения грызунов и птиц. Весь производственный цикл на комплексе будет автоматизирован. При этом, обслуживать оборудование, следить за безопасностью и обеспечивать производственный цикл должны не менее 400 человек.

– А это новые рабочие места для жителей Верх-Тулинского сельсовета. Строительство Левобережного комплекса, как и Правобережного, планируется завершить в 2025 году, – уточнили в правительстве.

К комплексу также построят отдельную дорогу. В связи с чем, спецтранспорт не будет препятствовать движению в населенном пункте.

Правительство Новосибирской области рассматривает предложения по ускоренному развитию инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов, чтобы вместе со строительством нового предприятия улучшить качество жизни людей.

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