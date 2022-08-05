Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 августа 2022 8:48

Маршрут автобуса №16 в Новосибирске продлят на несколько остановок

Его схема движения изменится с 6 августа
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске автобус №16 продлит свой маршрут.

В Новосибирске автобус №16 продлит свой маршрут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске автобус №16 продлит свой маршрут. Об этом сообщили в мэрии.

Его схема движения изменится с 6 августа. Действовать она будет до особого распоряжения.

- От улицы Титова автобус будет ехать по следующей схеме: площадь имени Карла Маркса, проспект Карла Маркса, улица Геодезическая, улица Лыщинского, улица Немировича-Данченко, улица Ватутина, улица Новогодняя, площадь имени Карла Маркса. Далее автобус движется по обычной схеме, - рассказали в мэрии Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber