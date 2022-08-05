Маршрут автобуса №16 в Новосибирске продлят на несколько остановок

В Новосибирске автобус №16 продлит свой маршрут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске автобус №16 продлит свой маршрут. Об этом сообщили в мэрии.

Его схема движения изменится с 6 августа. Действовать она будет до особого распоряжения.

- От улицы Титова автобус будет ехать по следующей схеме: площадь имени Карла Маркса, проспект Карла Маркса, улица Геодезическая, улица Лыщинского, улица Немировича-Данченко, улица Ватутина, улица Новогодняя, площадь имени Карла Маркса. Далее автобус движется по обычной схеме, - рассказали в мэрии Новосибирска.

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