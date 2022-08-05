В Новосибирске пропала женщина в синей кофте

Женщина ушла в неизвестном направлении. Фото: ПСО ЛизаАлерт Новосибирск

В Новосибирске пропала 33-летняя Анна Лужинская. В пятницу, 5 августа, она ушла в неизвестном направлении. По словам волонтеров, женщина нуждается в медицинской помощи и плохо ориентируется в пространстве.

Приметы Анны: рост 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день пропажи была одета в синюю кофту, белую футболку и темно-синие штаны.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Анна или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер