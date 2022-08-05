«Отправились зимовать»: стрижи начали улетать из Новосибирска

В Новосибирске с приходом августа стрижей становится все меньше. Фото: Алексей ЯНОВСКИЙ.

В Новосибирске с приходом августа стрижей становится все меньше. О том, куда исчезают маленькие птички, КП-Новосибирск рассказал орнитолог Алексей Яновский.

– Вчера, 4 августа, я не видел и не слышал стрижей. А сегодня утром они как бы снова начали летать над высотками на Западном жилмассиве и над площадью Станиславского. Скорее всего, это уже не местные а пролетные стрижи. Ведь летний ареал черных стрижей простирается почти на всю Евразию. А вот белопоясные стрижи западнее Омска еще не распространились, – рассказал учёный.

Также Алексей Павловича рассказал, что 2 августа электрики попросили его снять все скворечники со столба на участке рядом с Академгородком. В одном из них ученый заметил стрижа.

– Он залетел туда для отдыха перед отлетом в дальний путь в сторону Африки, – пояснил эксперт.

По словам орнитолога, в Новосибирске в большом количестве можно встретить 2 вида стрижей:.

– Черные прилетают из Африки и гнездятся в дуплах в скворечниках, а в Новосибирске в основном в щелях между блоками под карнизами зданий постройки 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов. Здесь под карнизами они гнездятся по соседству с белопоясными стрижами, которые прилетают из Юго- Восточной Азии. Большое количество обитающих в Новосибирске в июне и июле стрижей объясняется наличием в достатке мест для гнездования и, конечно же, изобилием летающих в воздухе и роящихся в небе насекомых. Им хватает порядка 10 недель в году, чтобы построить гнезда, отложить кладки вывести и выкормить птенцов. В начале июля птенцы оперяются и начинают вылетать из гнезд. Они еще несколько недель возвращаются в гнезда для ночевки и дневного отдыха.

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