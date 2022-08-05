В Новосибирском художественном музее выставили сокровища «Ковчега»

Сокровища «Ковчега» выставили в Новосибирском художественном музее. Фото: https://t.me/novasiberia
В Новосибирском художественном музее открылась выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Арменией. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Выставка также приурочена к 25-летию с момента подписания Договора о дружбе между Россией и Арменией.
В публикации отметили, что в Новосибирск экспозицию привезли впервые.
- Впервые в столице Сибири мы увидим уникальные экспонаты, произведения искусства и исторические реликвии, - сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов.
На выставке можно увидеть исторические артефакты, христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении, привезенные из музея «Тапан». В переводе с армянского «Тапан» это «Ковчег».
Посетить экспозицию можно до 28 августа.
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