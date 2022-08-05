В Новосибирском художественном музее выставили сокровища «Ковчега»

Сокровища «Ковчега» выставили в Новосибирском художественном музее. Фото: https://t.me/novasiberia

В Новосибирском художественном музее открылась выставка, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между РФ и Арменией. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выставка также приурочена к 25-летию с момента подписания Договора о дружбе между Россией и Арменией.

В публикации отметили, что в Новосибирск экспозицию привезли впервые.

- Впервые в столице Сибири мы увидим уникальные экспонаты, произведения искусства и исторические реликвии, - сообщил первый вице-губернатор Юрий Петухов.

На выставке можно увидеть исторические артефакты, христианские реликвии и шедевры изобразительного искусства Армении, привезенные из музея «Тапан». В переводе с армянского «Тапан» это «Ковчег».

Посетить экспозицию можно до 28 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber