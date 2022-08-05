В Новосибирске жители вызвали охрану в многоэтажку: мужчина пытался попасть к отвергнувшей его девушке

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 19.09 вызов в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из подключенного к услуге «Безопасный двор» многоквартирного дома на улице Новогодней. Покой жильцов нарушил подозрительный мужчина, звонивший по домофону во все квартиры подряд с целью попасть в подъезд. Прибывшим бойцам ГБР-73 он сообщил, что живет здесь со своей девушкой, но из-за ссоры та не берет трубку телефона и не отвечает на звонок в домофон. Поэтому Ромео (имя изменено) решил попасть к возлюбленной, надеясь на доброту соседей. Но те проявили бдительность и обратились в ГВАРДИЮ. Подтвердить факт своего проживания в квартире мужчина не смог, поэтому сотрудники Агентства Безопасности потребовали покинуть территорию дома.

Задержать мужчину, подозреваемого в краже в магазине «Пятерочка» на улице Петухова, пришлось бойцам ГБР-76. В 18.01 там была нажата тревожная кнопка, потому что на просьбу администрации показать содержимое своего рюкзака покупатель отреагировал крайне агрессивно - бросился в драку. Прибывшие «гвардейцы» обезвредили драчуна и передали сотрудникам полиции.

В 22.11 помощь экипажа ГБР-73 потребовалась охраннику стадиона «Заря». На парковке спортивного комплекса группа подростков распивала спиртные напитки, игнорируя требования прекратить совершать это правонарушение. Прибывшие «гвардейцы» быстро убедили молодых людей прекратить демонстративно нарушать общественный порядок и покинуть парковку стадиона.