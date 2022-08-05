«28 ударов ножом»: под Новосибирском арестовали убийцу женщины, чей разложившийся труп нашли в лесу

Под Новосибирском арестовали убийцу женщины, чей труп нашли в лесу спустя 10 месяцев. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Под Новосибирском арестовали 25-летнего обвиняемого по делу о найденном разложившемся трупе в лесу возле деревни Троицк. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ об убийстве. Об этом в пятницу, 5 августа, рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

В начале июля местный житель нашел скелетированный труп, пока собирал ветки для веников. После этого следователи и сотрудники МВД быстро раскрыли дело. Оказалось, что жертве было 44 года. 15 октября 2021 года на прогулке по лесу убийца 28 раз ударил ее в грудь ножом и бросил умирать в лесу.

На время следствия мужчину арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи возбудили уголовное дело после того, как под Новосибирском нашли разложившийся труп женщины

Возраст погибшей устанавливают (подробнее)

В Новосибирской области нашли разложившийся женский труп

Его обнаружил мужчина, когда пошел собирать веники для бани (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber