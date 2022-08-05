Водителя машины с флагами ВДВ, вылетевшего на встречку в Новосибирске, оштрафовали на 5 тысяч рублей. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 5 августа, стало известно, что водителя машины с флагами ВДВ, которая вылетела на встречку в Новосибирске привлекли к административной ответственности. В праздничный день 2 августа выходка водителя чудом не спровоцировала ДТП и попала на запись видеорегистратора.

– Водитель нарушил пункт правил 1.3 и 9.2 ПДД РФ, ответственность за которое предусмотрена часть 4 статьи 12.15 КоАП РФ. В отношении данного гражданина вынесено постановление о привлечении его к административной ответственности в виде штрафа в5.000 рублей – уточнили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Выяснилось, что управлял авто мужчина 1968 года рождения. Он ехал со стороны улицы Котовского в сторону площади Лыщинского. На встречку он вылетел напротив дома № 2 на улице Горский микрорайон.

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