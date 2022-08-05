Фото с места крупного пожара в новосибирской высотке на Челюскинцев показали в МЧС

В момент ЧП в квартире никого не было. Фото: ГУ МЧС НСО.

В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали фото с места крупного возгорания в высотке на Челюскинцев. Пожар в многоэтажке начался после полудня 5 августа. Когда пожарные прибыли на место, дым валил из квартиры на 8-м этаже.

На фото, которыми поделились в МЧС, видно, что помещение сильно выгорело. Судя по всему, очаг возгорания находился на кухне. Площадь пожара составила 6 квадратов.

В МЧС рассказывали, что жильцов из соседних квартир эвакуировали. В помещении, где произошло ЧП, в момент пожара не было никого.

Площадь пожара составила 6 квадратов. Фото: ГУ МЧС НСО.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber