Фото с места крупного пожара в новосибирской высотке на Челюскинцев показали в МЧС

В момент ЧП в квартире никого не было. Фото: ГУ МЧС НСО.
В ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовали фото с места крупного возгорания в высотке на Челюскинцев. Пожар в многоэтажке начался после полудня 5 августа. Когда пожарные прибыли на место, дым валил из квартиры на 8-м этаже.
На фото, которыми поделились в МЧС, видно, что помещение сильно выгорело. Судя по всему, очаг возгорания находился на кухне. Площадь пожара составила 6 квадратов.
В МЧС рассказывали, что жильцов из соседних квартир эвакуировали. В помещении, где произошло ЧП, в момент пожара не было никого.
Площадь пожара составила 6 квадратов. Фото: ГУ МЧС НСО.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер