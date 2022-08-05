Жителей Новосибирска призвали срочно вакцинироваться от ковида

Жителям Новосибирска напомнили о необходимости вакцинироваться. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцев призвали срочно вакцинироваться от COVID-19. Об этом написали в Телеграм-канале правительства НСО.

В регионе упал уровень коллективного иммунитета. Сейчас он составляет чуть больше 13%.

При этом заболеваемость коронавирусом продолжает расти.

- В стационары уже госпитализируют людей, которые понадеялись на «достаточное количество антител», - отметили в правительстве.

Как считает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, болезнь будет протекать преимущественно в легкой форме.

- Но будет массовая заболеваемость, как при омикроне, - подчеркнула эксперт.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирской области уровень коллективного иммунитета к ковиду упал до 13 %.

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