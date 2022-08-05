В Новосибирске в высотке на улице Челюскинцев загорелась квартира на 8-м этаже

На месте работают пожарные. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 5 августа, в Новосибирске на улице Челюскинцев загорелась квартира в высотке. Об этом в соцсети сообщили очевидцы.

– На 8 этаже дома по адресу Челюскинцев, 18, загорелась квартира. Дым валит из всех окон жилища, – уточнили в паблике «АСТ-54».

На месте работают сотрудники МЧС. Очевидцы утверждают, что двор был заставлен машинами. Это помешало оперативному прибытию пожарных расчетов.

В ГУ МЧС по НСО сообщили, что вызов на место ЧП поступил в 12:16. На месте пожарные были уже через 6 минут.

– В течение 40 минут сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Возгорание происходило на кухне на предварительной площади 6 квадратных метров. В квартире людей не было. Информация о пострадавших не поступала, – пояснили в ведомстве.

Сотрудники МЧС эвакуировали соседей погорельцев. Число эвакуированных уточняется. На месте пожара работали 24 человека и 8 единиц техники.

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