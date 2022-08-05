Новосибирская область стала самым привлекательным для туристов регионом в СФО

Новосибирская область стала самой привлекательной для туристов среди регионов СФО. Фото: Мэрия Новосибирска.

Новосибирская область стала самым посещаемым регионом в Сибирском федеральном округе. Об этом сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем официальном Telegram-канале.

– По итогам 6 месяцев 2022 года Новосибирская область заняла 1 место по Сибирскому федеральному округу и 12 место среди регионов России по числу принятых туристов, – поделилась новостью Анна Терешкова.

В 2019 году среди всех регионов России наша область занимала 14 место, в 2021 – 13 место. За прошедшие полгода в гости приехали более 508,6 тысячи человек. Это больше, чем на Алтае и в Кемеровской области.

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