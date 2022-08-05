На трассе Барнаул-Новосибирск произошла авария с участием военной машины

На трассе Барнаул-Новосибирск легковушка въехала в военную машину. Фото: Инцидент Барнаул

На трассе Барнаул-Новосибирск легковушка въехала в специализированный военный учебный автомобиль СКШ «МАН 7917». Об этом сообщили в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП произошло в среду, 3 августа. В паблике уточнили, что машины столкнулись перед поворотом на Заринск.

- Судя по повреждениям легкового автомобиля, есть пострадавшие, - написали в группе.

На фото видно, что легковушку действительно сильно смяло. Часть ее превратилась в скореженную груду металла.

Из-за аварии собралась серьезная пробка на пять километров.

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