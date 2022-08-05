В Первомайском районе Новосибирска пропала пенсионерка с потерей памяти. Фото: "ЛизаАлерт НСО".
В Первомайском районе Новосибирска пропала Рослякова Лидия Николаевна. 72-летняя пенсионерка ушла из дома 4 августа в неизвестном направлении. Её ищут родственники и волонтёры.
– Бабушка пропала вчера в полдень. Она нуждается в медицинской помощи. Может быть дезориентирована, – сообщили КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
Приметы пенсионерки: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.
Была одета в ветровку болотного цвета, черные брюки и бежевые туфли.
У женщины может быть потеря памяти.
Если вам известно местонахождение Лидии Николаевны, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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