В Новосибирске парк «Арена» возле нового ЛДС готов на 63 %

В Новосибирске парк возле нового ЛДС готов на 63 %. Фото: Зеленый Новосибирск.

В Новосибирске продолжается благоустройство парка «Арена» возле почти достроенного ЛДС. Все работы планируют завершить до 30 октября.

– Сейчас парк готов на 63 %, – сообщила КП-Новосибирск вице-мэр города Анна Терешкова.

Парк будет выполнен в форме снежинки. Уже сейчас можно увидеть фигурные дорожки. Зимой здесь зальют каток и поставят главную новогоднюю елку Новосибирска.

В парке проложили узорчатые дорожки. Фото: Зеленый Новосибирск.

В парке «Арена» горожанам предоставят всевозможные варианты для занятий спортом. Рабочие прокладывают маршруты для бега, скандинавской ходьбы, катания на лыжах, коньках, роликах и велосипедах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber